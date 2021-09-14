الضرائب: غدا آخر موعد لانضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن غدًا الأربعاء 15 سبتمبر، هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأنه اعتبارا من 1 أكتوبر القادم، سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، أن عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع كل أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها، اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم.

بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتقاعسة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وطالب «عبدالقادر»، الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والمتقاعسة حتى الآن في الانضمام للمنظومة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، حتى لا تتعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومن ضمنها إحالتها للنيابة.

وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم

وأوضح «عبدالقادر»، أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يجعلها تفقد العديد من المزايا، ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، الحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة، مما يحقق توفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين يعد مكانا متميزا من حيث تقديم الدعم الفني والمساعدة وتوفير الإمكانيات التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كل الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضي، وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.