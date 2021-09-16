تفاصيل انتحار فتاة في سيتي ستارز من الدور السادس: «دكتورة أسنان»

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة، والتي تدعى ميار محمد هشام، 25 عاما، بالفرقة الرابعة طب أسنان.

وبينت التحريات أن الفتاة انتحرت أثناء وجودها في الطابق السادس بالمول، وتحفظت النيابة العامة على فيديو من مول سيتي ستارز مدته تزيد عن 37 ثانية، وثق لحظة انتحار الفتاة، وأظهر الفيديو الفتاة المنتحرة بشكل واضح وهي تلقي بنفسها، وحاول عدد من رواد المول كانوا يقفون أمام المطاعم إنقاذها والإمساك بها لكنهم فشلوا، وأظهر الفيديو الفتاة وهي ترتدي ملابس شبابية عبارة عن «بنطلون جينز أزرق، وبلوزة سماوي»، ويظهر شعرها بشكل واضح.

فيديو يوثق انتحار فتاة سيتي ستارز

وأوضحت تحريات المباحث أن فتاة مول سيتي ستارز ماتت بعد سقوطها بعدة دقائق، وأن محاولات إسعافها من قبل رواد المول لم تنجح، واستدعت النيابة العامة أسرتها لسماع أقوالها في أسباب انتحار الفتاة ميار محمد.

وبينت تحريات المباحث أن الفتاة انتحرت بسبب وجود خلافات ومشاكل أسرية تسببت في دخولها في أزمة نفسية، إذ اقتربت من السور الزجاجي للطابق السادس بالمول، ووقفت أمام الطاولات القريبة للسور الزجاجي، حيث بدأت تراقب العمال في المطاعم والزبائن الواقفين في انتظار الوجبات أمام المطاعم في الطابق السادس، حتى تأكدت من هدوء المكان بعض الشيء، فووقفت على كرسي ومنه صعدت أعلى تربيزة الطعام وتخطت الحاجز الزجاجي وألقت بنفسها.

قفزت من أعلى الحاجز الزجاجي

وكشفت تحريات المباحث، أن فتاة مول سيتي ستارز كانت مُصرة على الانتحار فهي اختارت مكانًا في الطابق السادس لم يقف فيه أحد من رواد المول، ووقفت في زاوية لا يقف بجانبها أحد، واستخدمت المقعد و«الترابيزة» لسرعة القفز من أعلى الحاجز الزجاجي، ثم ألقت بنفسها في الحال، قبل أن يحاول الزبائن الذين كانوا يقفون أمام المطاعم منعها من الانتحار.