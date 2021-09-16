دبيبة: تشرفت بلقاء السيسي.. وانعقاد اللجنة العليا إضافة للبلدين

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنَّ «حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشرفت اليوم الخميس، بحضور الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية بالعاصمة القاهرة».

وأضاف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: «تغمرني سعادة كبيرة بهذا التاريخ، فعودة انعقاد هذه اللجنة إضافة سياسية للعلاقات التاريخية بين البلدين».

السيسي أكد أن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي لتحقيق استقراره

وتابع: «كما تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكّد عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والعمل في هذه الفترة الاستثنائية لدعم الجهود الدولية الرامية إلى استقرار دولتنا في ليبيا ودوره الشخصي في ذلك، والذي أكّد فيه أنَّ مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي لتحقيق استقراره وبداية إعادة إعمار بلاده بتعاون مصري ليبي».

كانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، قد عقدت أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية على مستوى الوزاري، يوم أمس الأول، برئاستها وسلامة الغويل وزير الشئون الاقتصادية الليبية، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الأول منذ 11 عامًا، وسط مطالب ليبية لمصر بالعمل على بذل جهود إعادة الإعمار مرة أخرى.

وسبق أنَّ أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بالجهود التنموية المحققة في مصر الفترة الماضية، معرباً على حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، ونقل الخبرات المصرية في كل المجالات، وهو ما أكد عليه وزيري الشؤون الاقتصادية والمواصلات الليبيين، وألقيا الضوء على ما قاما به من اجتماعات مثمرة مع نظرائهم من الجانب المصري.

اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تأتي -بحسب وزارة التعاون الدولي- تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لتعزيز العلاقات المشتركة في كل المجالات؛ وخلال أبريل الماضي قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة لدولة ليبيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وتم خلال الزيارة توقيع 11 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.