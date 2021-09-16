بعد قليل.. اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية

تبدأ اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، بعد قليل، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، بقصر الاتحادية رئيس الحكومة الليبية.

السيسي: نرفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي

كما شدد الرئيس السيسي، على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل ارادته الحرة.

اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث ثمن الرئيس في هذا الصدد صدور قانون الانتخابات مؤخراً عن مجلس النواب الليبي، باعتبارها خطوة مهمة على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون