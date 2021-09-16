ضبط مصنع للمنظفات الصناعية مجهول المصدر بالبساتين

تكثف أجهزة وزارة الداخلية، من جهودها؛ لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

ضبط 7300 كيس مسحوق غسيل بدون بيانات

وفي هذ الصدد، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط «7300 كيس مسحوق غسيل أنواع مختلفة – 15000 عبوة شامبو للشعر – 4320 قطعة صابون – 600 عبوة ملمع أخشاب»، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، بحوزة «المسئول عن مخزن منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة»، بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.