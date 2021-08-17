ندوة توعوية لمفتشي الأغذية عن علامات الغش التجاري في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين حول الغش التجاري

وفي هذا الإطار، أشار المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، بالمحافظة، في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين، تم تنفيذ ندوة إرشادية لعدد من العاملين بالإدارات المختلفة بالمديرية، بعنوان «علامات الغش التجاري وكيفية التصدي لها».

حضر الندوة الدكتورة جيهان عبدالله الشوربجي أستاذ ورئيس قسم علوم الأغذية بكلية الزراعة، والأستاذ الدكتور السيد محمد عبد الواحد، أستاذ الألبان بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة، والدكتور محمد نمير الدين النمر، مدرس الصناعات الغذائية بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة، والمهندس السيد الحناوي مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، ومراقبي الأغذية ورؤساء أقسام المكافحة بالإدارات الزراعية، وعدد من العاملين، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه الفيروسات المعدية.

المعوقات الفنية التي تواجه عمليات التفتيش

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنظيم الندوة هو رفع الوعى لدى مفتشي الأغذية والعاملين فى قطاع الغذاء بالتشريعات والأطر القانونية والفنية الحديثة وتوضيح دور الجهات الرقابية وحدود اختصاص كل جهة في ما يتعلق بالرقابة على المنتجات الغذائية، وكذلك الحديث عن أهم المعوقات الفنية التي تواجه عمليات التفتيش والرقابة المرتبطة بالمعامل والتدريب وسبل تفعيل دور المفتش الغذائي في الرقابة وتحقيق السلامة والأمان للغذاء الخام والمُصنّع، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم توزيع مدونة السلوك الوظيفي وفتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحاضرين.