الدبيبة يحيي الشعب المصري: وجودنا على أرضكم دليل دور مصر الإقليمي

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنَّه على مدار اليومين الماضيين عملت اللجنة التحضيرية بين البلدين على إعداد جملة من مذكرات التعاون في القطاعات المختلفة سادها روح التعاون الإيجابي والتعاون القريب بين كل الوزارات.

الشعور بالمسؤولية كان غالبا على اجتماعات مصر وليبيا

وأضاف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري مصطفى مدبولي: «الشعور بالمسؤولية كان غالبا على هذه الاجتماعات لتطوير التعاون بين البلدين، ووجود حكومة الوحدة الوطنية في مصر رسالة إقليمية لدور مصر الكبير والعظيم في المنطقة والعالم بشكل أجمع».

الإرادة السياسية الفاعلية هي المحرك الأساسي للتعاون

وتابع: «من هذا المنبر أشدد على الوزارات بالحكومتين والشركات على ضرورة أن نرى ما تمّ توقيعه في المذكرات والعقود إلى واقع ملموس خلال أسابيع قليلة، ولن نبخل كشعب ليبي أو أنا أو رئيس الوزراء المصري على تقديم كل الدعم اللازم لنجاح هذه المهمة، فالإرادة السياسية الفاعلية هي المحرك الأساسي لهذا التعاون».

الشعب المصري قطع طريقه في البناء والتحدي والقدرة على التغيير

ووجه التحية للشعب المصري الذي قطع طريقه في البناء والتحدي والقدرة على التغيير، كما نقل لهم كل تحيات الشعب الليبي والمجلس الرئاسي معربًا عن تمنيه الخير والهناء والاستقرار لمصر: «شعار حكومة الوحدة الوطنية نعم للسلام ونعم للبناء ولا للحرب أبدا».