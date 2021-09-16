مدبولي عن انعقاد اللجنة المصرية الليبية بعد توقف 12 سنة: يوم تاريخي

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء الليبي، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أنَّها لا تحتاج لتأكّيدها مشيرًا إلى أن مصر مستمر في تقديم الدعم للأشقاء في ليبيا كي تحقق ليبيا وطموحات الشعب الليبي خلال المرحلة القادمة.

حريصون على تقديم كل الدعم السياسي واللوجيستي والاقتصادي لأشقائنا في ليبيا

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة، أنَّ الدولة المصرية حريصة على تقديم كل الدعم السياسي واللوجستي والاقتصادي لأشقائنا في ليبيا لكي تنجز بنجاح خارطة الطريق السياسية نحو استقرار دولة ليبيا.

وأضاف مدبولي، أنَّه تشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكّد دعم مصر قيادة وحكومة وشعبًا للدولة الليبية وحرصها دعم كل الأطراف في دولة ليبيا نحو الاتفاق على تنفيذ خارطة الطريق السياسية بكل مشتملاتها، مؤكّدًا أننا نقف على قدم المساواة لدعم هذا التوجه.

وتابع: «اليوم على المستوى الاقتصادي تمّ مناقشة مجموعة كبيرة من مجالات التعاون بين الحكومتين»، مبينًا أنَّه تمّ الاتفاق على العديد من مشروعات التعاون، لافتًا إلى أنَّه تحدث مع رئيس الوزراء الليبي في ذلك.

ونوه إلى أنَّه جرى مناقشة المشروعات التنفيذية التي سيبدأ تنفيذها على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات منها: «الطاقة والكهرباء والنفط، ومشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم والاسكان والبنية الأساسية والتعاون في الشق الأمني وتدريب الكوادر البشرية المختلفة وكذلك مجالات الاتصالات والتجارة والصناعة وتطوير وتدريب الكوادر الليبية في كل المناحي داخل الأراضي المصرية.

واعتبر مدبولي، أنَّ «هذا اليوم تاريخي، نظرًا لأنّ اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية تعقد اجتماعاتها لأول مرة منذ 12 عامًا من التوقف» مشيرًا إلى أنَّ ذلك دلالة على عودة العلاقات الوثيقة بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

حريصون على دعم كل خطوات التنمية التي يتطلع لها الشعب الليبي

وشدد مدبولي، على حرص الحكومة لدعم كل خطوات التنمية والتي يتطلع لها الشعب الليبي وأن مصر حريصة على مشاركة الدولة المصرية بكل مؤسساتها في تنفيذ كل المشروعات التي تلبي طموحات الشعب الليبي.

وأبدى مدبولي، سعادته لشهادته على توقيع عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية في ليبيا بمشاركة شركات مصرية ذات خبرة في هذه المشروعات، مبينًا أنهم ناقشوا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ذلك، ونقله لرئيس الوزراء الليبي.

واستكمل: «الحمد لله إن فيه النهاردة شركات مصرية كبيرة، أصبح لديها الخبرة الدولية في تنفيذ مشروعات عملاقة في كل المجالات، وهي اللي نفذت كل مشروعات التنمية اللي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية والشركات دي على أتم استعداد لتنفيذ مشروعات تلبي طموحات الشعب الليبي خلال المرحلة المقبلة».

وأعرب مدبولي، عن أمله في تحقيق الاستقرار والنماء والرخاء للأشقاء في ليبيا وأن يتمّ إنجاز خارطة الطريق في المرحلة المقبلة بما يحقق طموحات الشعب الليبي.