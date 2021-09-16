«زاد النص».. الموجة الحارة ترفع أسعار «الزيتون» في الأسواق

ضربت الموجة الحارة التي أصابت البلاد خلال الفترة الماضية محصول الزيتون، ما أدى إلى ارتفاع سعره 50% مقارنة بالعام الماضي، ما انعكس سلبًا على مبيعاته بالأسواق، إذ ارتفع سعره من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو، ما أدى إلى ترشيد استهلاكه بعد أن استعانت عدد كبير من الأسر بالبدائل لمواجهة ارتفاع السعر.

ويعد أكثر الأنواع طلبًا في مصر هو الزيتون العزايزي والتفاح، إذ يتحمل الزيتون العزايزي أشهر طويلة، أما الزيتون التفاح لا يحتاج أكثر من أسبوعين للتخليل.

تراجع إنتاج الزيتون لـ 50% بسبب الموجة الحارة

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن الموجة الحارة أثرت على الزيتون، وأدت إلى تراجع إنتاجه هذا العام، ولكنه ليس بالسلعة الأساسية فهناك أكثر من 100 صنف يصلح للتخليل، منوهًا بأن شهور تخزين الزيتون تبدأ من أغسطس إلى شهر أكتوبر من كل عام، مشيرًا إلى تراجع الإنتاج لـ50%.

تراجع أسعار الطماطم

وفي سياق متصل كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، عن أسعارالطماطم، قائلا إنها تواصل التراجع بنسبة 20% لظهور بشائر العروة الجديدة إلى أسواق الجملة، البامية بنسبة 30%، الكوسة 30%، الفلفل والباذنجان بنسب تراوحت بين 20 إلى 30%، والتين البرشومي والجوافة تراجعت بنسبة 30%.

توريد كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية

وأشار إلى أن عدد كبير من الفلاحيين بدأو في توريد كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية طماطم والبطاطس والبصل، لطرحها بالأسواق بأسعار منخفضة عن مثيلاتها من 10 إلى 20%، موضحًا أنه على الرغم من ارتفاع هذه الأصناف بسبب فاصل العروات، إلا أن الأسواق لم تشهد أي حالة نقص واحدة، منوهًا بأن هذه المحاصيل، تتعرض خلال الشهر الجاري وأكتوبر المقبل لفصل العروات الذي يؤدي إلى رفع الأسعار، «التغيرات المناخية هذا العام هي الأقوى هذا العام، وأكثر الأصناف التي تأثرت بشكل كبير هي المانجو والزيتون».