«هتعلى 5 درجات».. الأرصاد تعلن موعد بدء الموجة الحارة الأيام المقبلة

بعد عدة أيام قليلة من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عودة ارتفاع درجات الحرارة مره أخرى خلال الأيام المقبلة، بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية في عدد من المناطق، ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية نهارا شديد الحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية موعد بدء الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة، وحالة الطقس ودرجات الحرارة الحقيقة والمحسوسة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، كالتالي:

موعد بدء الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن تبدأ موجة من الطقس الحار بدء من يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، إذ ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وبقيم تتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية على جنوب الصعيد، وتستمر موجة الطقس الحار حتى يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري.

الظواهر الجوية خلال الموجة الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح خلال تلك الفترة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

نسبة الرطوبة خلال موجة الطقس الحار

وبالنسبة لنسبة الرطوبة خلال موجة الطقس الحار فتتراوح بين 86 و88 ليلًا و30 و35 نهارًا في القاهرة والوجه البحري، بينما تتراوح بين 90 و92 ليلًا و40 و45 نهارًا في السواحل الشمالية، وتتراوح بين 55 و60 ليلًا و30 و35 نهارًا في جنوب سيناء، وتتراوح بين 40 و55 ليلًا و20 و25 نهارًا في شمال الصعيد، وتتراوح بين 30 و35 ليلًا و10 و15 نهارًا في جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة الموجة الحارة

الجمعة 27 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة، السواحل الشمالية: 32 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة، جنوب سيناء: 39 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة، شمال الصعيد: 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة، جنوب الصعيد: 46 درجة للعظمى و44 درجة للمحسوسة.

السبت 28 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة، السواحل الشمالية: 32 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة، جنوب سيناء: 40 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة، شمال الصعيد: 39 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة، جنوب الصعيد: 44 درجة للعظمى و45 درجة للمحسوسة.

الأحد 29 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: 38 درجة للعظمى و4 درجة للمحسوسة، السواحل الشمالية: 33 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة، جنوب سيناء: 40 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة، شمال الصعيد: 40 درجة للعظمى، و42 درجة للمحسوسة، جنوب الصعيد: 45 درجة للعظمى و46 درجة للمحسوسة.

الإثنين 30 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة، السواحل الشمالية: 33 درجة للعظمى، و36 درجة للمحسوسة، جنوب سيناء: 40 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة، شمال الصعيد: 40 درجة للعظمى، و42 درجة للمحسوسة، جنوب الصعيد: 46 درجة للعظمى و46 درجة للمحسوسة.