شهود عيان يروون تفاصيل اقتحام باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

قال شهود عيان إن عشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، موضحين أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما قاموا بتأدية صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

اقتحامات متكررة لـ «باحات الأقصى»

ويتعرض «الأقصى» بشكل دائم إلى عمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تجرى من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثير ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع مناوشات وتطورها إلى اشتباكات.

مفتي القدس يحذر من تداعيات المساس بالأقصى

وكان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، حذر من التداعيات التي ستترتب على الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف اقتحامهما وتدنيسهما وإقامة الطقوس اليهودية في ساحتهما.

إصابة طالب برصاص الاحتلال بـ«بيت لحم»

وفي سياق متصل، أصيب اليوم طالب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانية شرق بيت لحم، وذلك خلال مواجهات اندلعت بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وكانت مصادر أمنية أفادت لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال قد انتشرت بأعداد كبيرة منذ الصباح في محيط المدرسة الأمر الذي خلق حالة من الخوف بين الطلاب لتندلع على إثرها المواجهات وأسفرت عن إصابة مواطن فلسطيني.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة، الأمر الذي تسبب في إصابة أحدهم بعيار معدني، ويذكر أنها ليست المرّة الأولى التي تتواجد فيها قوات الاحتلال بمحيط المدرسة، إذ تتواجد بشكل دائم واستفزازي، لتندلع على إثر ذلك المواجهات.