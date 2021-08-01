اقتحام جديد للمسجد الأقصى برعاية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، حتى غادروه من جهة باب السلسلة.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون من وقت لآخر هذه الاقتحامات الاستفزازية، فيما توفر لهم شرطة الاحتلال الحماية.