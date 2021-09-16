أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مشيرًا إلى إقامة صلاة الجنازة عليها اليوم في مدينة الدمام، وفق بيان لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

إقامة صلاة الجنازة اليوم في مدينة الدمام

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام».

الديوان الملكي السعودي يدعو للراحلة بالرحمة والمغفرة

ودعا الديوان الملكي السعودي في بيانه المنشور، أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.