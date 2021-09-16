سعر ومواصفات هاتف Infinix ZERO X Pro قبل أيام من إطلاقه

على مدار تاريخها كانت شركة انفينكس سبّاقة بإطلاقها للتقنيات المتطورة والمنتجات الجديدة، وتستعد الشركة خلال هذه الأيام لإطلاق هاتف Infinix ZERO X Pro الذكي كجزء من سلسلة ZERO X في السوق المصري.

ويعتبر هاتف ZERO X Pro الجديد الخيار الصائب للجميع سواء الشباب وعشاق ألعاب الهاتف المحمول أو رواد الأعمال، حيث يحمل الهاتف عددا من المواصفات التي طالما سعى إليها المستخدمون سواء للترفيه أو لاداء أعمالهم اليومية.

ويوفر هاتف ZERO X Pro Infinix الذكي للمستخدمين أفضل تجربة شاملة للهاتف المحمول، حيث تم تجهيزه بمعالج الألعاب ثنائي الشريحة G95 وIGU التي ترتقي بمستوى جميع تجارب الألعاب لعشاق الألعاب والشباب.

إضافةً إلى ذلك، يتميز ZERO X Pro Infinix الجديد بمعزز الكتابة UFS 2.2 الذي يؤدي إلى زيادة سرعة تشغيل التطبيقات وتحميل ذاكرة التخزين المؤقتة، كما يضمن أيضاً تجربة تصفح أفضل ووقت تشفير أسرع والعديد من المزايا الرائعة الأخرى.

وهاتف ZERO X Pro الذكي والجديد كلياً مزود بذاكرة 128+11 (8+3) جيجابايت، وهي تكنولوجيا جديدة لتقوية الاداء من خلال استخدام جزء من الذاكرة الدخلية لزيادة الرامات والحفاظ على أداء أقوي للهاتف، بجانب شحن سريع بقوة 45 واط.

كاميرا هاتف ZERO X Pro

وتناسب تقنيات الكاميرا الرائدة الشباب ورجال الأعمال والمصورين، حيث يأتي هاتف ZERO X Pro Infinix مزوداً بكاميرات مصممة بطريقة فريدة من شأنها تغيير مشهد التصوير الفوتوغرافي في سوق الهواتف الذكية.

وزُوّد الهاتف بنظام كاميرا شامل وكاميرا تقريب أكثر بـ60 مرة تسمح للمستخدمين والمصورين بشكل أساسي بالتقاط صورة جميلة وواضحة للقمر، ويضم نظام التصوير أيضاً كاميرا OS 108 ميجابكسل فائقة الدقة لضمان أقصى جودة للصور.

تصميم هاتف ZERO X Pro

وتقدم انفينكس في الهاتف الجديد أيضاً تصميماً رائعاً يُكمّل التقنيات الداخلية لهاتف ZERO X Pro المحمول والجديد كلياً الذي صُمم بأعلى جودة، ويتضمن شاشة AMOLED فائقة الانسيابية مقاس 6.67 بوصة وسرعة 120 هرتز التي ستوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة استثنائية، وتم تزويده أيضاً بطبقة خلفية زجاجية مزدوجة بتقنية الطباعة النانوية.