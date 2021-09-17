«طبيب» يكشف حقيقة تسبب «دلتا بلس» بالسكتة الدماغية: في الحالات المتأخرة

يعيش العالم حالة من الترقب كل يوم، خاصة مع ظهور العديد من الدراسات التي تضيف بعض المضاعفات الجديدة على فيروس كورونا، وظهور طفرات جديدة للفيروس تكون أشد فتكا وأكثر انتشارا من التي كان عليها، بالإضافة لوجود عدة أعراض تؤثر على صحة الأشخاص وتسبب العديد من الوفيات وفقد أعز الأشخاص نتيجة التأثير بصحتهم بمضاعفات هذا الفيروس والأعراض المصاحبة له.

دراسة: متحور دلتا بلس يسبب تلف فى خلايا المخ ويؤدى إلى السكتة الدماغية

أجريت دراسة في المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة، زعمت وجود بعض الأعراض لفيروس كورونا التي من الممكن أن تسبب العديد من تلف أدمغة بعض المرضى والتي تسبب في موتهم متأثرين بمضاعفات فيروس كورونا والمتحور «دلتا بلس»، وكانت نتائج الدراسة أثبت وجود بعض تلف للأوعية الدموية الدقيقة في الرأس والتي من المؤكد أن تكون بسبب تأثير مضاعفات كورونا.

قال الدكتور أفيندرا ناث، القائم على الدراسة في المعهد الوطني للصحة، إن الدراسة أجريت على الأشخاص الذين توفوا نتيجة تأثيرهم بمضاعفات كورونا وكانت لديهم بعض الأمراض المزمنة مثل السكرى والسمنة، وأن النتائج كانت مدهشة للباحثين عن وجود مضاعفات تشبه السكتة الدماغية على بعض المتوفين.

يمكن أن يسبب فيروس كورونا التهاب خلايا المخ

وأضاف «ناث»، أن الضرر الذي أدى للسكتة الدماغية تسبب في تلف الأوعية الدموية، مشيرا إلى أن الضرر الذي حدث في الأوعية الدموية أوجد مضاعفات للفيروس كورونا على الأوعية وتسبب في التهابات حادة أدت للسكتة الدماغية.

السعيد: كورونا لا تسبب السكتة الدماغية مباشرة وتحدث في الحالات المتأخرة

وفي سياق متصل، قال الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إن مضاعفات بفيروس كورونا متعددة وتختلف حسب المرحلة العمرية، وكذلك الصحية، مشيرا إلى أن السكتة الدماغية لا تحدث مباشرة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أو متحورات «دلتا بلس»، ولكن البداية تكون من خلال تسبب بعض الجلطات الدموية وتلف الأوعية الدموية، وفي حالات متأخرة قد تؤدي إلى تلف الأوعية وتسبب السكتة الدماغية.

وأضاف «عبدالهادي»، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يمكن تجنب الإصابة بتلف الأوعية الدموية من خلال أخذ بعض الأدوية لتجنب الجلطات في الدم بصورة عامة وأخذ بعض الأدوية دون استشارة الطيب المختص مثل الكورتيزون، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وأخذ اللقاح لتجنب مضاعفات الفيروس.