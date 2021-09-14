نصائح للأطباء للحفاظ على لياقتهم أثناء كورونا.. «اشربوا سوايل كتير»

التطعيم ضد الفيروس والحفاظ على مناعة قوية هو أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاتها الخطيرة، أصبحت الحاجة إلى نظام غذائي صحي متوازن لدعم الجهاز المناعي أكثر وضوحًا خلال جائحة COVID-19، وخاصة للعاملين الصحيين الموجودين في الخطوط الأمامية، يتعرض العاملون الصحيون لخطر أكبر للإصابة بالعدوى بسبب التغيرات الكبيرة في تعرضهم للفيروس، بالإضافة إلى ذلك، فإن صحتهم العقلية والجسدية مُعرضة للخطر بسبب واجباتهم الشاقة، وهم بحاجة إلى عناية قصوى في اختيار طعامهم وأن يكونوا أكثر وعياً بنظامهم الغذائي.

وتوضح «الوطن» الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها الأطباء والمرضى بسبب كورونا..

ما هي المشكلات الصحية الشائعة التي تواجه العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية أثناء جائحة Covid-19؟

يعد العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية بلا توقف منذ عام ونصف، مع ساعات عمل طويلة، وعدم وجود فترات راحة، والعمل في ظروف مثل ارتداء معدات الوقاية الشخصية، والأقنعة بصورة دائمة، قد أثر على صحة هؤلاء، نظرًا لأن الروتين اليومى قد تعرض للاضطراب مع عدم وجود نشاط بدني مثل المشي أو الذهاب إلى الصالات الرياضية، فقد كان زيادة الوزن مصدر قلق كبير، بالإضافة إلى زيادة حدوث متلازمة التمثيل الغذائي وزيادة مستويات الدهون والسكر في الدم، كانت هناك زيادة في التوتر بسبب الوباء وأيضًا لأن الطبيب بعيد عن الأسرة لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب والأرق.

كيف تغير النظام الغذائي للعاملين الصحيين بسبب ساعات العمل الطويلة أثناء الجائحة وكيف أثر على صحتهم؟

يفوت معظم العاملين الصحيين وجباتهم بسبب أوقات العمل وضغط العمل، مثل وجبة الإفطار في الصباح، ويظلوا جائعين حتى منتصف النهار، ثم يميلون إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية مثل البسكويت، يعتبر الترطيب مصدر قلق لأن معظم الأشخاص أثناء العمل يرتدون معدات الوقاية الشخصية ولا يستطيعون شرب السوائل، مما قد يؤدي إلى الدوخة والصداع والتعب، وارتداء مجموعة من أدوات الوقاية الشخصية والأقنعة لساعات طويلة، فإن استخدام المطهرات بشكل متكرر يؤدي أيضًا إلى التهابات الجلد.

الواجبات والسوائل التى يجب على الأطباء والمرضى المداومة عليها

- يجب وضع خطة نظام غذائي خاصة على العاملين الصحيين اتباعها أثناء الجائحة.

- ابدأ يومك بوجبة فطور صحية.

- يجب تناول الكثير من السوائل مثل ماء وجوز الهند أو العصير الطازج.

- البروتينات ضرورية لأنها لا تساعد فقط في إعطاء طاقة مستدامة للجسم ولكنها تساعد أيضًا في بناء المناعة.

- البيض يساعد على إعطاء الطاقة للعمل وأيضًا مصدر ممتاز للبروتين.

- يجب أن يكون الدجاج جزءًا من الوجبات لإعطاء البروتين أفضل نوعية وكمية.

ما الذي يجب أن يفعله العاملون الصحيون أيضًا للبقاء نشطين ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه؟

ممارسة التأمل لتقليل التوتر، بالإضافة إلى ممارسة بعض أشكال النشاط البدني مثل المشي وصالة الألعاب الرياضية والتمارين الرياضية، الاستمتاع بوقت العائلة والأصدقاء وتناول طعام صحي، بالإضافة إلى كثير من السوائل والفواكه والخضروات للحصول على المغذيات الدقيقة، وفقا لتقرير تم نشره على موقع «thehealth».