أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021

تحرص السيدات على متابعة أسعار الخضروات بشكل يومي في الأسواق المحلية باستمرار، وذلك نظرًا لتغير أسعار السلع الأساسية باستمرار، بناءً على آليات العرض والطلب في السوق المصرية، وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الليمون

سجل سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما وصل سعر الباذنجان الأبيض إلى 1.5 وصولا إلى 3 جنيهات في بعض المناطق، والرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الجزر

وبلغ سعر الجزر اليوم، نحو 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار

سجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر اللفت

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الزيتون العزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 إلى 6.5 جنيه.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم

وسجل سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

استقر سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، عند 10 جنيهات وصولا إلى 15 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 5 جنيهات

سعر الفلفل

بلغ سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.