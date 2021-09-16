مصر تتلقى رؤية الرئاسة الكونغولية لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا الذي كان في زيارة أمس إلى السودان ناقشت ملف السد الإثيوبي، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، وتناول الوزيران، في جلسة مباحثات بقصر التحرير، العلاقات المصرية الكونغولية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء في أعقاب صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، يدعو أطراف أزمة السد الإثيوبي إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه حاليًا دولة الكونغو الديمقراطية، وفق جدول زمني معقول.

تفاصيل البيان الرئاسي لمجلس الأمن

وشجع البيان الرئاسي لمجلس الأمن مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي ممثلا في دولة الكونغو الديمقراطية، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول، وفق بيان من وزارة الخارجية المصرية.

وشجع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، المراقبين، الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية ونظيره الكونغولي حول السد الإثيوبي

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بين وزير الخارجية ونظيره الكونغولي، أكد «شكري» ثقته في حكمة الرئيس الكونغولي وقدرته على التواصل إلى اتفاق ملزم من شأنه حل أزمة السد الإثيوبي، ولفت وزير الخارجية إلى أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن ركز على عنصر الوقت وأن يكون هناك عمل بشكل سريع للتوصل إلى اتفاق.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تلقت رؤية الرئاسة الكونغولية بشأن استئناف الماوضات، مؤكدًا أن الرؤية ستخضع للدراسة المعمقة من قبل القاهرة.