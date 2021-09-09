مصر: التوصل لاتفاق حول السد الإثيوبي يجنب المنطقة مشهدا لا يحمد عقباه

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن السد الإثيوبى، مشددا على أن الحلَ يكمُن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.

وشدد شكري، فى كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي 156، «نقلتها وزارة الخارجية المصرية»، والتى تطرق خلالها إلى عدد من المفات والقضايا التي كان بينها ملف السد الإثيوبي والأوضاع في سوريا وليبيا وتونس ولبنان، على أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.

وزير الخارجية ينتقد التدخلات السافرة في شؤون المنطقة العربية

وتطرق وزير الخارجية سامح شكري إلى الأوضاع في المنطقة العربية قائلا: «لقد أفضت التدخلات السافرة في محيطنا العربي إلى استنزاف وإرهاق للمقدرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهي».

وتابع: «إننا في مصر نرحب بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية في المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف».

وقال «شكري»: إن مصر تعمل «بصدق مع باقي الدول الشقيقة على أن نضع مرحلةً وراءنا لنخطو جميعاً إلى مرحلة جديدة عنونها التضافر والتعاضد والعمل من أجل صالح الشعوب ورفاهيتها».