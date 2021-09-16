أول رد من أديس أبابا بشأن بيان مجلس الأمن الدولي حول السد الإثيوبي

في أول رد من أديس أبابا بشأن بيان مجلس الأمن أمس، بخصوص السد الإثيوبي، صرّح وزير الخارجية دمقي ميكونن، عن رغبة دولته في استئناف المفاوضات الثلاثية حول السد في أسرع وقت ممكن.

وزير الخارجية يؤكد التزامه على الالتزام باستئناف المحادثات

وكان وزير الخارجية قد دون عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا بمكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول السد الإثيوبي في أسرع وقت ممكن؛ لأنه في مصلحة الثلاثية».

وأضاف دمقي ميكونن: «لا أزال ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة».

أديس أبابا تستعد لاستئناف المفاوضات

في السياق ذاته، قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن أديس أبابا ستراجع الملفات، وتستعد لاستئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن دولته تقدر جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الكونغو تكشف اقتراحات بشأن السد الإثيوبي

وكان وزير خارجية الكونغو، كريستوف لوتوندولا، قد كشف اقتراحات جديدة بشأن عودة مفاوضات السد الإثيوبي، وكتب عبر «تويتر»، قائلا: «يصادف اليوم تركيب الدوار الضخم والجزء الثابت من الوحدة العاشرة لمحطة توليد الكهربائي من السد الإثيوبي».

وأضاف كريستوف لوتوندولا: «هذه واحدة من وحدتي التوليد المبكر للكهرباء باستطاعة 375 ميغاواط لكل منهما».

وكان مجلس الأمن قد اعتمد أمس الأربعاء، بيانا رئاسيا دعا من خلاله الأطراف المعنية بالسد الإثيوبي، لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكان البيان الرئاسي قد ذكر أنّ مجلس الأمن لا يعد جهة الاختصاص في النزاعات المتعلقة بمصادر المياه والانهار.

كما شدد مجلس الأمن عبر البيان الصادر عنه، على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ، الذي جرى توقيعه عام 2015.