البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة.

وبعد قرار التثبيت اليوم، تُعد هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يثبت فيها البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام، وأرجع محللون ذلك، إلى ارتفاع التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على العوائد المرتفعة لأدوات الدين المصرية، وسط توقعات باستمرار البنك المركزي على التثبيت حتى نهاية العام الجاري.