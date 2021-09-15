المركزي يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن وظائف شاغرة في تخصصات العمليات المصرفية، كما أعلن عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة وطريقة التقديم للوظائف على النحو التالي:

أولًا: اخصائي ترخيص خدمات الدفع

أعلن البنك عن عدة متطلبات للوظيفة:

1. خبرة تصل إلى أربع سنوات في خدمات الدفع، منتجات الخدمات المالية الرقمية، التجارة الإلكترونية، POS ،MPOS، الاحتيال، إدارة المخاطر.

2. أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس نظم معلومات الأعمال، أو علوم الحاسب أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال، أو التجارة.

3. أن يمتلك مهارات تحليلية وابتكارية ومراقبة عالية.

4. قدرة بحثية ممتازة.

5. اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

6. إجادة مهارات الحاسب الآلي.

7. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

8. فهم مكونات خدمة الدفع من منظور وظيفي وتجاري.

9. خبرة العمل مع أي من خدمات الدفع، ومشغِّل شبكة الهاتف المحمول «المحافظ الإلكترونية».

القدرات والمهارات المهنية:

1. دراسة القوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة، وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها وتعديلها باستمرار.

2. دراسة طلبات الترخيص للشركات التي تدير وتشغل المدفوعات وتقدم خدمات المدفوعات، وتجديد التراخيص أو تحديدها في حالة اختلافها وتقديم التوصيات المناسبة ذات الصلة.

3. استطلاعات الرأي الدولية الكاملة فيما يتعلق بأنظمة الدفع والنظام البيئي للخدمات.

4. إعداد السياسات الخاصة بنظام المدفوعات الوطني وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.

5. إعداد رد على طلب الإدارات ذات الصلة بالبنك المركزي، أو المحاكم المصرية، فيما يتعلق بالقوانين أو اللوائح الجديدة لتقييم القضايا المتعلقة بأنظمة وخدمات الدفع.

ثانيًا: أخصائي ترخيص أول لخدمات الدفع

1. خبرة تصل إلى ثماني سنوات في خدمات الدفع، أو منتجات الخدمات المالية الرقمية، أو التجارة الإلكترونية، أو POS ،MPOS، أو الاحتيال، إدارة المخاطر.

2. بكالوريوس نظم معلومات الأعمال، أو علوم الحاسب، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال، أو التجارة.

3. يفضل الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد، أو إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر ولكن ليس ضروريًا.

4. مهارات تحليلية وابتكارية ومراقبة عالية.

5. القدرة على القيادة والدوافع الذاتية.

6. قدرة بحثية ممتازة.

7. امتلاك مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين.

8. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

9. خبرة العمل مع أي من خدمات الدفع، ومشغِّل شبكة الهاتف المحمول «المحافظ الإلكترونية».

القدرات والمهارات المهنية:

1. إجراء دراسة مقارنة للقوانين واللوائح والتعليمات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتقديم التوصيات اللازمة للتحديث والتعديل المستمر لهذه القوانين واللوائح.

2. متابعة ورقة التشاور للحصول على تغذية مرتدة من أصحاب المصلحة المتأثرين فيما يتعلق بالتحديث المقترح في القوانين واللوائح والتعليمات.

3. دراسة طلبات الترخيص للشركات التي تدير وتشغل المدفوعات وتقدم خدمات المدفوعات، وتجديد التراخيص أو تحديدها في حالة اختلافها وتقديم التوصيات المناسبة ذات الصلة.

4. العمل كمسؤول علاقات للمرخص لهم ومقدمي الطلبات لإرشادهم بشأن خطة العمل لاستيفاء طلب الترخيص ومتطلبات التغيير.

5. دعوة للحصول على مدخلات من المنظمات الدولية «مثل البنك الدولي، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد العربي» ومراجعة الاستطلاعات الدولية فيما يتعلق بأنظمة الدفع والنظام البيئي للخدمات.

طريقة التقديم للوظائف:

- الدخول عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي والضغط على «وظائف» من هنــــــا.

- يتم إدخال الاسم كاملًا كما هو مدوّن ببطاقة الرقم القومي.

- يقوم المتقدم باستيفاء البيانات الأساسية المطلوبة مثل الجنسية وبطاقة الرقم القومي والمحافظة وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية، والموقف من الخدمة العسكرية «بالنسبة للذكور».

- بعد ذلك يملأ المتقدم البيانات الخاصة بالدراسة مثل جهة الحصول على المؤهل والتخصص والشعبة وسنة التخرج والتقدير التراكمي، ثم إدخال الخبرات العلمية والشهادات المتخصصة إن وجدت.

- بعد استكمال ملء جميع البيانات المطلوبة يضغط المتقدم على إقرار بأنّ جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأنّه يمكنه تقديم كافة المستندات التي تثبت ذلك فور طلبها، ثم الضغط على submit.