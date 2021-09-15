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البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تحقق «أعلى رقم تاريخي» بـ31.4 مليار دولار

تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار

كتب:

حسن عثمان
01:22 م | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
البنك المركزي

البنك المركزي

قال البنك المركزي المصري، في تقرير له، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في تحويلات أموال المصريين العامليين بالخارج خلال العام المالي 2020-2021.

وأضاف البنك المركزي، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي، وذلك خلال السنة المالية 2020-2021.

وأظهرت البيانات الأولية تسجيل نحو 31.4 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020.

ارتفاع التحويلات إلى 8.1 مليار دولار 

وأوضحت البيانات ارتفاع في التحويلات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2020.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020.

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