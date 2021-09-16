«التعليم» تقرر طباعة مخرجات التعلم للثانوية العامة قبل بداية الدراسة

يبحث الكثير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2022، حول كيفية الوصول إلى مخرجات التعلم في كل مادة، استعدادا للامتحان بنظام الأسئلة الجديدة، التي جرى تطبيقها على دفعة الصف الثالث الثانوي هذا العام.

منصة حصص مصر وبنك المعرفة ومحتوى نجوى والقنوات التعليمية مخرجات التعليم بالوزارة

ويبني الطلاب بحثهم عن مخرجات التعلم، بأنه سيكون من الصعب عليهم معرفة مخرجات كل مادة في ظل تعدد مصادر التعلم الرقمية، التي يجري اللجوء إليها لمعرفة نواتج المعرفة في كل منهج على حده، فهناك منصة حصص مصر وبنك المعرفة ومحتوى نجوى، والقنوات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكل منها تقدم مخرجات تعلم مختلفة عن الأخرى في كل مادة.

البحث عن مخرجات التعليم بين المنصات التعليمية التابعة للوزارة

وتركز نوعية الأسئلة الجديدة التي تتمسك وزارة التربية والتعليم بتطبيقها في الثانوية العامة، أن يكون الطالب على دراية بمخرجات التعلم في كل مادة، وعليه البحث عنها بين المنصات التعليمية، ليعرف كيفية الإجابة على الامتحانات.

مصدرمسئول: طبع نواتج التعلم لطلاب الثانوية العامة 2022 لكل مادة قبل العام الدراسي الجديد

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن الوزارة قررت طباعة نواتج التعلم لطلاب الثانوية العامة 2022 في كل مادة، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بحيث تكون متاحة أمام الطلاب، بالإضافة إلى الكتاب المدرسي التابع للوزارة.

وأضاف المصدر، أن تحديد مخرجات التعلم يتم عن طريق مركز المناهج والمركز القومي للامتحانات، ونخبة من المتخصصين في كل مادة، بحيث يكون الطالب على دراية مسبقة بالمطلوب معرفته من نواتج تعلم في كل مادة.ولفت المصدر إلى أن تحديد وطباعة نواتج التعلم في الثانوية العامة، يستهدف التخفيف عن الطلاب، وتوفير المزيد من مصادر البحث والمعرفة للطلاب، وعدم تشتيت جهودهم وتعريفهم بشكل سهل وبسيط ما هي مخرجات التعلم والمطلوب مذاكرته في كل مادة.