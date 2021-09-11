رابط منصة حصص مصر لطلاب الثانوية العامة في ليلة امتحان الدور الثاني

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن «حصص مصر» على محرك البحث «جوجل»، وهي منصة تعليمية وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبث العديد من الفيديوهات التعليمية لجميع المراحل الدراسية، ومنها مواد علم النفس، والاجتماع، والجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة للثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم توفير مراجعات نهائية في جميع المواد للطلاب مجانًا على منصة حصص مصر، قبل ليلة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني في جميع الشعب، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية غدًا الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، الاختبار في مادة علم النفس والاجتماع، في حين يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب شعبة العلمي رياضة مادة الرياضات البحتة (التفاضل والتكامل).

يشار إلى أن نحو 160 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني التي انطلقت يوم 4 سبتمبر الجاري، وتستمر الامتحانات لشعبتي الأدبي والعلمي (علوم ورياضة) إلى 13 سبتمبر الجاري، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب شعبة العلمي علوم امتحان مادة الأحياء، في حين يؤدي طلاب شعبة العلمي رياضة مادة الرياضات التطبيقية (الاستاتيكا).

ما هي حصص مصر؟

حصص مصر منصة وزارة التربية والتعليم، تقدم المناهج والمراجعات والامتحانات الاسترشادية بدءاً من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي.

وتهدف المنصة إلى دعم التجربة التعليمية وخلق مناخ مثالي يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب والطالبات، بما يساعدهم على استيعاب المعلومة بشكل مبسّط وسلس على مدار الساعة، مع القدرة على تطبيق هذا الفهم وحل الأسئلة والتدريبات العملية بصورة تفاعلية. والدخول على منصة حصص مصر من هنا.

وفي سياق متصل، حث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور على الاستفادة من منصة حصة مصر، قبل عقد الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021، لتدريب الطلاب على طريقة الإجابة عن الأسئلة، لافتًا إلى أن الامتحانات ستُعقد في لجان مؤمّنة ومراقبة جيدًا.