الرئاسة: المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة أوشكت على الانتهاء

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القضية الفلسطينية، تحظى باهتمام كبير من مصر، ومنذ أيام شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة المصرية الأردنية، وهي كانت مهمة جدًا، ووضعت خارطة للتعامل مع القضية في الفترة الحالية والمستقبل القريب، وركزت على تثبيت الهدنة بعد حرب مايو الماضي، بعد نجاح المساعي المصرية في وقف العنف، وجرى الاتفاق على تكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الضالعة في القضية، بما فيهم الجانب الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بهدف تثبيت الهدنة، وحشد الموارد لإعادة إعمار غزة.

راضي: المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة أوشكت على الانتهاء

وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة أوشكت على الانتهاء، وهي تتمثل في إزالة المخلفات والركام الذي نتج عن التدمير في غزة، إضافة إلى سعي مصر لفتح نافذة جديدة للمفاوضات وإعادة إحياء عملية السلام من جديد بفتح اتصالات مكثفة بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، خاصة أن مصر والأردن لديهما باع تاريخي في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وأكثر الدول العربية خبرة في ذلك، ولذلك تكثفان اتصالاتهم لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

الرئيس ناقش القضية الفلسطينية مع ملك البحرين

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش هذه القضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ أيام، وأيضًا ناقش القضية مع ملك البحرين، وهناك زخم وقوة دفع في المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة لحل الدولتين، والشرعية الدولية.