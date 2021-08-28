رئيس وزراء العراق يستقبل السيسى بمطار بغداد الدولى

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار بغداد الدولي، موضحاً أن الرئيس السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبق له زيارة العراق في 27 يونيو الماضي، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، والتقى خلال الزيارة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، ضمن الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في القاهرة في مارس 2019.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، كانت تستهدف البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، في اطار دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، وتعزيز التشاور السياسي بينهم بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي عقد خلال زيارته السابقة للعراق لقاءات مع رئيس الوزراء العراقي، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية، كما التقى العاهل الأردني، للتشاور بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.