السيسى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره العراقى برهم صالح

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره العراقي، برهم صالح، على هامش مؤتمر بغداد للحوار والشراكة، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، وفقًا لما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضى.

الرئيس السيسي سبق له زيارة العراق قبل شهرين، للمشاركة في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، وهي زيارة وصفتها وسائل إعلام دولية بأنها تاريخية، لكونها تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، معتبرة أنها كانت انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، وتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

والتقى الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، الرئيس العراقي برهم صالح، الذي أكد على اهتمامه بالاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المصرية القوية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وزيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية في البلدين.

فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، التي جرت في بغداد قبل شهرين شارك فيها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019.