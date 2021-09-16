خالد عكاشة: مصر تؤكد ضرورة إجراء انتخابات ليبيا في وقتها

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، يوضح الشراكة المتنوعة ومتعددة المسارات بين مصر وليبيا، للتأكيد على الثوابت المصرية لحل الأزمة الليبية، والتمسك بالخارطة السياسية لدعم الداخل الليبي، مع ضرورة خروج كل قوات أجنبية داخل ليبيا، وسط تأكيد مكرر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيسي يرى أن الاستقرار الأمني في ليبيا يعزز الانتخابات

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن السيسي أوضح أن الاستقرار الأمني يعزز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وهذه الزيارة على درجة علية من الأهمية لنقل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وليبيا، إلى إطار أوسع وأرحب.

البحرين شريك استراتيجية لمصر

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، أن البحرين أحد شركاء مصر الاستراتيجيين في التحالف العربي وسط علاقات متبادلة بين الطرفين ولقاء مستمرة بين القيادة المصرية وملك البحرين خاصة أن السيسي يؤكد أن أمن الخليج خط أحمر، ويؤكد دائما على استقراره للمساهمة في الاستقرار العربي بشكل عام مبينا أن لقاء بين ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة والسيسي اليوم في شرم الشيخ تناولت القضية الفلسطينية والتدريبات العسكرية المشتركة.

السيسي يدعم العراق

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي: «رئيس البرلمان العراقي كان موجود أمس في لقاء أمس مع الرئيس السيسي وأعلن تقديم الدعم الكامل للأشقاء في العراق والشراكة المصرية الأردنية والعراقية نوع جديد من الشراكة بتراهن إنها تكون إطار من تنشيط العمل العربي المشترك خاصة أن مصر مهتم بأشقاءها والإقليم وبتخلق صفقات اقتصادية متبادلة».