الرئاسة: الملف الليبي يحظى باهتمام كبير من السيسي

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد دبيبة، إلى مصر، موضحًا أن العنوان الأهم في هذه الزيارة هو أن مصر دورها فاعل ومهم في هذه المنطقة، بفضل القيادة الحكيمة والواعية، وهناك استعادة للدور المصري خاصة في القضايا الإقليمية، سواء في الشرق الأوسط، أو شرق المتوسط، أو إفريقيا، أو مع جميع دول العالم.

الملف الليبي يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الخميس، أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم كانت هناك زيارة لـ«دبيبة»، ومن قبله كان هناك مماثل مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، لأن الملف الليبي يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، حتى تجري الانتخابات في ديسمبر المقبل، لتكون بداية حقيقية لتفعيل إرداة الشعب الليبي الحر، ولذلك فإن هذا الوقت المتبقي حتى الانتخابات هو فترة دقيقة وحساسة، ولذلك هناك الكثير من اللقاءات حول هذا الملف، والتأكيد على أن هدف مصر الأول والأخير والأوحد هو استقرار ليبيا وعودتها إلى سابق عهدها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، والتمسك التام بإجراء الانتخابات في موعدها.

بسام راضي: عبدالحميد دبيبة يزور مصر منذ وقت بعيد

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن عبدالحميد دبيبة يزور مصر منذ وقت بعيد، ويلاحظ أن مصر اختلفت في السنوات الأخيرة وهناك تطور كبير وهائل، على المستوى التنموي والمشروعات القومية، كما كرر كثيرًا رغبته في نقل التجربة المصرية، ورؤية الرئيس المصري لإفادة الشعب الليبي، وهناك آلية مشتركة ومجهود كبير، وسيعقد عددًا من اللقاءات مع الشركات المصرية لنقل التجربة المصرية إلى ليبيا الشقيقة، وكلامه كان يعكس أن تسير الأمور في ليبيا في الخدمات والبنية التحتية والاستفادة من التجربة المصرية الملهمة.

وشدد على أن الرئيس دائمًا ما يقول إن يد مصر ممدودة بالخير ليس إلى ليبيا فقط، ولكن أيضًا إلى جميع الدول.