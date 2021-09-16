مصر تعرض تجربة «الإسكان وتطوير العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة» على الأشقاء الليبيين

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أبوبكر محمد الغاوى، وزير الإسكان والتعمير الليبى، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية فى مختلف المجالات، سواء فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، ومشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

«الجزار»: مستعدون لنقل خبراتنا في تنفيذ مشروعات التنمية إلى ليبيا في إطار التعاون المشترك

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بوزير الإسكان والتعمير الليبى، والوفد المرافق له، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، لأشقائنا الليبيين، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتناول وزير الإسكان التجربة المصرية فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كاملة التشطيب لقاطنى المناطق العشوائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير تلك المناطق على مستوى الجمهورية، وعرض مشروعات التطوير بالقاهرة، التى تم وجارٍ تنفيذها، ومنها بحيرة عين الصيرة، ومنطقة سور مجرى العيون، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وتطوير ميدان التحرير، وغيرها.

واستعرض الوزير ما تبذله الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من جهد فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية، حيث تم رفع النسبة من 11٪ عام 2014 إلى ما يقرب من 40٪ حالياً، كما يجرى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، التى تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحى لكامل الريف المصرى.

كما قدم «الجزار» شرحاً عن المدن الجديدة الجارى تنفيذها، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام، التى توضح حجم الإنجاز الذى تم تحقيقه فى تلك المدن، سواء فى المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة (إسكان لمنخفضى الدخل، ومتوسطى الدخل، وإسكان فاخر)، والمشروعات الخدمية، وما يتعلق بالمشروعات التى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجاً منها البرج الأيقونى، أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل على تحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، ورفع جودة ومستوى التنفيذ فى مختلف المشروعات، من أجل النهوض بالدولة المصرية، ووضعها فى المكانة اللائقة بها.

وفى ختام اللقاء، قدم وزير الإسكان درع وزارة الإسكان، للمهندس أبوبكر محمد الغاوى، وزير الإسكان والتعمير الليبى. وعلى جانب آخر، عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذ للمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح وزير الإسكان أن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية) بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلةً فى الجهاز المركزى للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.

وأكد الوزير أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، حيث إن المبادرة تتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى المهم، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التى تواجه التنفيذ.