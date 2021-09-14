بريد الوطن.. ساعدنا على تسلم شققنا يا وزير الإسكان

تعاقدت منذ 3 سنوات ونصف مع شركة النصر للإسكان والتعمير على شراء شقة سكنية فى مشروع تقسيم الأمل بمنطقة المعراج دائرى المعادى، وكان من المفترض تسلم الشقة فى عام 2019، وحتى الآن لم يتم إدخال المرافق، وبالتالى لم يتم التسلم، مع العلم بأن جميع مشاريع الشركة فى منطقة المعراج بها نفس المشكلة، وما يحدث تحديداً هو أن الشركة تقوم بالبناء، وتضمن تحصيل الأقساط عن طريق اشتراط توقيع شيكات بكامل الأقساط وقت التعاقد، ثم تترك الوحدات السكنية بلا مرافق وغير صالحة للسكن لمدة سنوات، دون أى متابعة مع العملاء، نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التدخل لرد الحقوق لأصحابها وإنقاذ ما يقرب من 400 أسرة متضررة.

عن الأهالى: محمد خالد

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