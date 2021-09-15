«الإسكان الاجتماعي» تطلق مسابقات للفوز بـ10 شقق تمليك بالتعاون مع مؤسسات

أطلقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق بالتعاون مع عدد من المؤسسات، مسابقة جديدة جائزتها الكبرى الفوز بشقة تمليك، فضلاً عن هدايا فورية قيمة لكل المتسابقين.

الفائز لن يتحمل أي مبالغ مالية

وأوضحت «عبد الحميد»، أن الصندوق، وتفعيلًا لدوره المجتمعي، وافق على بيع 10 وحدات سكنية تابعة له في مختلف محافظات الجمهورية إلى إحدى الشركات، تمهيدًا لتسليمها هذه الوحدات إلى المواطنين الفائزين في مسابقتها السنوية، موضحة أن الوحدات التي ستُطرح مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ كاملة التشطيب، ولن يتم تحميل المواطن الفائز بأي مبالغ مادية، بما في ذلك وديعة الصيانة، حيث تكفلت الشركة بكل المبالغ المالية المطلوبة.

وأشارت إلى أن الوحدات العشر تتواجد في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، والإسكندرية، وقنا، والفيوم، والبحيرة، مع إمكانية تعديل مكان الوحدة السكنية بما يتناسب مع اختيار الفائز ومحل اقامته، وذلك تيسيرًا من الصندوق على المواطنين الفائزين بالوحدات وحتى يقوموا بشغلها بصورة دائمة، لافتة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي التزامًا من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم مختلف شرائح الشعب المصري فيما يتعلق بقدرتهم على الحصول على وحدة سكنية، ومشاركة من الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

توقيع برتوكولات مشابهة مع شركات أخرى

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يسعى إلى توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع شركات أخرى، بما يساعد هذه الشركات في القيام بدورها في تنمية المجتمع، مشيرة إلى توقعاتها بعقد المزيد من بروتوكولات التعاون في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وتقدم المسابقة 10 شقق تمليك كاملة التشطيب، في الفترة من شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر، وسوف يتم السحب تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، وستكون الشقق في مختلف محافظات مصر ويتم توزيعها وفقا لمحل سكن الفائز والمحافظة التي ينتمي لها.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة من القطاع الخاص بتسليم شقق كهدية للفائزين بالتعاون مع القطاع الحكومي.