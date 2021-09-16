أسعار حفلة محمد رمضان في شرم الشيخ.. الـ6 تذاكر بـ5500 جنيه

يترقب قطاع كبير من الجمهور، حفلة محمد رمضان، التي سيُحييها في شرم الشيخ، منتصف أكتوبر المُقبل، وذلك بعد نجاح حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي قبل أسابيع.

أسعار حفلة محمد رمضان في شرم الشيخ

وكشف المُنظمون عن أسعار حفلة محمد رمضان، التي سيُحييها في «تاج محل» في شرم الشيخ، إذ تصل سعر التذكرة الواحدة إلى 1000 جنيه، فيما يحصل الـ6 أفراد على تذكرة VIP مقابل 5500 جنيه، بينما تصل سعر تذكرة أخرى إلى 4 آلاف جنيه.

حفلة محمد رمضان في شرم الشيخ هي الثانية له في موسم صيف 2021

وحفلة محمد رمضان في شرم الشيخ، هي الثانية له في موسم صيف 2021، فقد سبق له وأحيا حفلا ضخما منتصف شهر أغسطس الماضي، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير، تجاوز الـ15 ألف شخص.

ووجه محمد رمضان، رسالة شكر إلى جمهوره عقب انتهاء الحفل آنذاك، قائلًا: «شكرًا جمهوري الحبيب الذي تعب نفسه وجالي لحضور حفلي، أنتم مصدر ثقتي بعد ربنا، لم أمجد في ذاتي أبدا، ونمبر وان هو أنتم جمهوري، والجدع هو جمهوري الذي لم يصدق عني أي شيء يقال أبدا».

وكان محمد رمضان، قد احتفل اليوم الخميس، بوصول عدد مشاهدات أغنية «على الله»، إلى 15 مليون مُشاهدة، في أقل من شهر تقريبًا.

وتقول كلمات أغنية على الله:

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

أحب أجيبها وهي طايرة

أخش في الحيطة أوقعها

1 2 3 4 هاتلي شلة وهسمعها

إنتوا هلس خيش وقش

بضاعه بايظه

هنرجعها

أنا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا

لساني أطول من برج ايفل

حطيت عالوحش عديت الليفيل

أنا كابوسك