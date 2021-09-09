محمد رمضان يسخر من شائعة خضوعه لعملية تجميل: شفايفي كانت أكبر مني

سخر الفنان محمد رمضان من الأنباء التي تداولت على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن إجرائه عمليات تجميل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لها خلال فترة الطفولة، معلقًا عليها بقوله: «وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني.. الرجالة الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل.. وده ردًا على الأخبار الكاذبة».

محمد رمضان عن مسلسله في رمضان 2022: سيكون رقم واحد على المائدة العربية

وكان محمد رمضان قد كشف في تصريحات تليفزيونية، عن بدء التحضير لمسلسله الجديد الذي سيخوض به الماراثون الدرامي في رمضان 2022، قائلًا إنّ مسلسل رمضان المقبل سيكون أقوى شخصية قام بتجسيدها، وأقوى مخرج عمل معه في الدراما، «مش هقدر أعلن عن اسم المخرج، أو اسم المشروع، حتى يتم التوقيع مع المنتج، بس بوعد الناس المسلسل سيكون رقم واحد على المائدة العربية في رمضان»، موضحًا أنه في الغناء يعتبر نفسه بالأرقام رقم واحد، «أنا نمبر وان في المكان اللي اخترته لنفسي».

إلغاء حفل محمد رمضان في العلمين

وكان محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة العلمين، قبل أيام، وذلك بعد نجاحه الأخير في الساحل الشمالي، إلا أن الحفل أُلغي بشكلٍ مفاجئ، حيث خرج في مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف فيه عن تفاصيل إلغاء الحفل، مؤكدًأ أنّ المكان المُقرر أنّ يشهد هذه المناسبة لا يستوعب العدد الكبير من جمهوره، مشيرًا إلى أنه يتم تغيير المكان وتحديد الموعد مرة أخرى.