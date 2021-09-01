محمد رمضان: «ملقيتش منافس ليا قولت أنافس نفسي»

نشر الفنان محمد رمضان صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق رمضان عليها قائلاً، «ملقيتش منافس ليا قولت أنافس نفسي»، وتوالت التعليقات على الصورة من الجمهور، منهم تعليق: «طبعا يا صاحبي، طول عمرك نمبر وان، أنت أشطر ممثل ومغني شوفته في حياتي».

محمد رمضان يتجاهل الانتقادات

وتجاهل الفنان محمد رمضان جميع الانتقادات التي وجهها له الجمهور، وشارك جمهوره فيديو يحتفل من خلاله بحصوله على لقب سفير الشباب العربي من مهرجان أفضل في لبنان، وتضمن الفيديو جوله محمد رمضان بصحبة ابنه في لبنان، مع مقطع «أنا في الساحة واقف لوحدي»، وعلق عليه قائلًا: «سفير الشباب العربي من مهرجان الأفضل من لبنان.. ثقة في الله نجاح».

إلغاء حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه محمد رمضان في حفله الأخير بالساحل الشمالي، وشهد حضورًا كبيرًا للجمهور الذي توافد مبكرًا لحضور الحفل، إلا أنه تم إلغاء حفله الأخير، لأن مكان الحفل لا يستوعب العدد الكبير من جمهوره، على أن يتم تغيير المكان وتحديد الموعد مرة أخرى.

وفاة حماة الفنان محمد رمضان

وكان الحفل الأخير مليئا بالكواليس منها ظهور محمد رمضان بقناع فضي وهو يغني أغنيته الشهيرة «فيروس»، كما دخل المسرح بسيارته «اللامبورجيني» التي كانت حديث الحضور في الحفل بسبب طلائها بالذهب، ولكن بعد الحفل بيوم توفيت حماته، ليقطع إجازته في الساحل ويعود بصحبه زوجته ليتلقى العزاء في مسجد الشرطة بأكتوبر.