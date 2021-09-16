خلال شهر.. 3 تكريمات لـ نرمين الفقي على «النمر» و«ضل راجل»

تعيش الفنانة نرمين الفقي، حالة من النشاط الفني، إذ تتواجد بشكل مكثف خلال الفترة الحالية في حفلات توزيع الجوائز، بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم دراما رمضان لعام 2021، حيث شاركت في مسلسلي «النمر» للفنان محمد عادل إمام، و«ضل راجل» من بطولة ياسر جلال.

تكريم نرمين الفقي الأول في مهرجان «همسة»

وجاء التكريم الأول لـ نرمين الفقي، في مهرجان همسة، إذ حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها مسلسلي النمر وضل راجل، بتصويت الجمهور، لتُعرب عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «شيء جميل أن أكون رئيس شرف مهرجان وجائزه أحسن ممثلة.. الحقيقة فرحتي بجد هي رأي الجمهور بدون ألقاب، لأن كل الفنانين اجتهدوا وتعبوا يستحقوا هذا اللقب أشكركم على حبكم».

نرمين الفقي أحسن ممثلة في حفل ديرجيست في دورته الثامنة عشر

كما حصدت نرمين الفقي، تكريمًا جديدًا، يوم الجمعة الماضية، كأحسن ممثلة في حفل ديرجيست في دورته الثامنة عشر، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

التكريم الثالث على مسلسلي «النمر» و«ضل راجل»

كما تستعد نرمين الفقي، للحصول على تكريم ثالث، السبت المُقبل، خلال حفل الفضائيات العربية، عن دورها في مسلسلي «النمر» و«ضل راجل»، حيث يُقام الحفل داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكانت نرمين الفقي، قد أعربت عن سعادتها لمُشاركتها في مسلسل ضل راجل، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أعتبر دوري في المسلسل من الأدوار الجديدة والمختلفة تماما، عما قدمته على مدار مشواري الفني، فهي سيدة قعيدة ولكن دورها ملىء بالمشاعر المختلفة، والأجمل بالنسبة لي التعاون مع النجم الخلوق ياسر جلال، فهو يحب الجميع وكلهم يبادلونه الحب والاحترام، وهو ما يظهر على الشاشة حيث لاحظ المشاهدون ذلك، وهو ما يميزنا عن أي فريق عمل آخر».