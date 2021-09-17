ضبط 25 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد في 48 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة، من ضبط 25 ألف و16 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية في 48 ساعة منهم 12 ألف و842 قضية في اليوم الأول و12 ألف و174 خلال اليوم الثاني، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي يحافظ على المال العام ويجنب زيادة الأحمال

وكشف مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق الإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، حفاظا على المال العام ولتجنب زيادة الأحمال والانقطاع المتكرر للتيار وهي كالتالي:

- يقوم صاحب الشكوى بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- يمكن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة www.eehc.gov.eg وإدخال البيانات التالية:

- يجب أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة المبلغ عنها سواء كانت سكنية أم صناعية أم تجارية.

كيفية تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي

وحدد قانون الكهرباء وتعديلاته الجديدة الشروط والضوابط التي يجب توافرها بمحضر سرقة التيار الكهربائي سواء المحرر بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء لضمان صحته والحفاظ على حق المواطن والدولة وهى كالآتي:

- يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورا عشوائيا.

- يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

- إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.

- تحصر وتسجل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحمل كل منها و إثبات الحالة الظاهرية للعداد.