حتى لا تتعرض للحبس.. خطوات التظلم على محضر سرقة التيار الكهربائي ضدك

يتساءل الكثيرون عن الخطوات الواجب اتباعها عند تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، حتى لا تتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية التظلم من محضر سرقة تيار كهربائي، حتى لا تتعرض لعقوبة الحبس الذي يصل إلى عامين في التقرير التالي..

التظلم على قرار محضر السرقة

بعد تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، يتم تقدير الغرامة حسب قيمة الفاتورة المكان، وفي تلك الحالة، يكون الشخص أمام اختيارين هما..

التصالح مع الشركة، من خلال دفع الغرامة.

أو الامتناع عن الدفع، وسلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة، وصولا للقضاء.

ويجب أن يكون التظلم خلال 60 يوما من إعلان صاحب الشأن بالقرار، يتم بعدها تكليفه بالحضور، ويترتب على فوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم تحصين القرار.

قرارات لجنة التظلم

في حالة قبول التظلم يتم إحالة القرار إلى لجنة كبار المشتركين، ويكون دور اللجنة في حل تلك المشاكل كالآتي..

إذا كان صاحب المكان ليس مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكينة فالاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيار هو الساكن الجديد.

كون العداد تالفا لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.

ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.

بعد انتهاء دراسة اللجنة لحالة التظلم، يصدر قرار كالآتي..

- إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.

- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.

- تصدر لجنة الشؤون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.

بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف:

إما دفع مبلغ الغرامة كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفيضه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين.

ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.