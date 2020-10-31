تصوير واقعة الضبط بالكاميرا.. شروط تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الشروط اللازمة لصحة تقرير ضبط مخالفات شروط التوريد وسرقات التيار الكهربائي الذي يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء، أو من خلال من يحملون حق الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي الجمهورية.

الشروط والإجراءات اللازمة:

- يكون تقرير الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، ولا يعتد بأي تقرير ضبط يخالف ذلك.

- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا، وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية بالشركة يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

- یتم الضبط في حضور المشترك أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ویثبت أسماء الحاضرین وعلاقتهم بالمشترك بتقریر الضبط بعد التأكد من شخصیاتهم.

- یتم تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت "وليس عن طريق كاميرا التليفون المحمول".

- يتضمن التقرير وصفًا واضحًا لواقعة المخالفة أو السرقة، وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة دون حساب كمية الاستهلاك المسروق أو قيمة المبلغ المستحق عنه، ويترك ذلك الاختصاص للجنة تلقي التقارير طبقًا للمادة "31 مكرر" من اللائحة التجارية.

- حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المستهلك وقت الضبط وحِمل كل منها، كما يتم إثبات الحالة الظاهریة للعداد.

وصلات غير شرعية

يلجأ بعض المواطنين لتركيب وصلات غير شرعية بصورة تسمح بالتلاعب في فواتير الكهرباء، وهو أمر منتشر في عدد من المناطق، مثل الأسواق الشعبية على سبيل المثال، حيث يوصل البائعون الأسلاك بأعمدة الإنارة وهو ما لا يظهر داخل عدادات الكهرباء ويؤدي للاستخدام المفرط دون تخطيط، وبالتالي يتأثر التيار الكهربائي بصورة عامة.

الكوفريه

ويمكن الاستيلاء على التيار الكهربائي من "الكوفريه العمومي" الموصل للتيار سواء كان داخل العقار أو خارجه، وفي هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد، وتلك الطريقة هي الأكثر شيوعًا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة.