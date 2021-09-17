سموحة يطلب تأجيل مباراة بيراميدز

طالب نادي سموحة السكندري بتأجيل مباراته أمام فريق بيراميدز، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لنسخة موسم 2020-2021، والمقرر لها الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 24 سبتمبر الحالي بستاد السويس الجديد.

وقال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سموحة يطلب رسميا من اتحاد كرة القدم تأجيل مباراته في الكأس مع نادي بيراميدز أسبوع حتى ينتظم الفريق في ظل التغيرات الكبيرة في اللاعبين، ورحيل عدد من اللاعبين المؤثرين في الفريق، وانضمام آخرين معظمهم لم ينتظم في المران حتى الآن، وبعضهم يلعب في الدوري المصري للمرة الأولى، وذلك عملا بمبدأ تكافؤ الفرص».

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا