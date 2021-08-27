الصفقة الرابعة.. سموحة يعلن انضمام حسام حسن للأهلي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، انضمام لاعبه حسام حسن إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليصبح رابع صفقات الأهلي هذا الموسم، بعد انضمام الثلاثي ميسيكوني، بيرسي تاو وكريم فؤاد، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه رفقة أهلي طرابلس الليبي، على مدار الموسم المنقضي، الذي ارتدى خلاله قميص الأخير، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.

سموحة يعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي رسمياً

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «انتقال حسام حسن للأهلي.. لم يتدخل أحد إطلاقا، ولم يتكلم أحد في انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية إلى الأهلي إلا الكابتن محمود الخطيب، ومعي مباشرةً ومرة واحدة فقط في خلال جلسة ودية، ورغبة اللاعب وحبه للأهلي ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمه لسموحة من اخلاص وعطاء واحترام للنادي، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب له حسمت الانتقال في دقائق، كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن أخوض فيها احترامًا لرغبتنا المشتركة في ذلك، ولكن ليس في الإمكان أحسن مما اتفقنا عليه لصالح الرياضة المصرية والناديين، كل التوفيق لحسام حسن، وكل النجاح للنسر الأحمر محمود الخطيب».

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