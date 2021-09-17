بعد إعلان فرنسا مقتله.. 9 معلومات عن الإرهابي عدنان أبووليد الصحراوي

أعلنت فرنسا، أمس، مقتل عدنان أبووليد الصحراوي زعيم ما يسمى بـ«الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» لتحقق بذلك «باريس» هدفا كانت تسعى إليه منذ أكثر من سنة ونصف هي وحلفاؤها في منطقة الساحل الأفريقي، باعتباره واحدا من أخطر قادة الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة من قارة أفريقيا.

وكانت هناك معلومات عدة تشير إلى مقتل «الصحراوي» بين ميناكا في شمال شرق دولة مالي والجانب الآخر من الحدود في النيجر وهو ميدان تحركه الرئيسي، بحسب ما نشرت وسائل إعلام فرنسية، لتؤكد فرنسا أمس أنها قضت عليه بعملية شنت في منتصف الشهر الماضي، بحسب فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن عدنان أبووليد الصحراوي

- ولد في منطقة الصحراء الغربية وكان عضوا في ما تسمى بـ «جبهة بوليساريو» التي تطالب باستقلال تلك المنطقة عن المملكة المغربية.

- أمضى جزءا من شبابه في الجزائر حيث انضم إلى صفوف الجماعات المسلحة.

- شارك عام 2011 في تشكيل حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.

- وبرزت هذه الحركة من خلال خطف إسبانيين اثنين وإيطالية في أكتوبر 2011 في مخيم للاجئين الصحراويين قرب تندوف جنوب غرب الجزائر.

- طالب «الصحراوي» شخصيا يومها بدفع فدية كبيرة قدرها 15 مليون يورو لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا ليفرج عنهم في يوليو 2012.

- بعد انطلاق عملية سيرفال الفرنسية في 2013 وطردها الإرهابيين من المدن والبلدات في شمال مالي اندمجت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا المهزومة مع جماعة الجزائري مختار بلمختار لتشكيل جماعة المرابطون.

- انشق الصحراوي عن جماعة بلمختار المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وأعلن ولاءه لتنظيم «داعش» الإرهابي.

- عرف عن عدنان أبو وليد الصحراوي كان لديه ميل كبير للتفرد بالقيادة كما كان يظهر لا مبالاة لمقتل مدنيين.

- اعتبرت دول الساحل الأفريقي أن تنظيم «الصحراوي» العدو الأول لها.