آخر أخبار تونس.. مواطنون يقطعون طريقا رئيسيا بسبب العطش (صور)

ذكرت إذاعة «موزاييك» في تونس، أن عددا من أهالي منطقة «نصر الله الأحواز» أغلقوا طريق «الوطنية عدد 73» الرابط بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد على مستوى المدرسة الابتدائية العجابنة بمعتمدية نصرالله.

وجاء ذلك احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب بالمدرسة المذكورة، وعدم تهيئة المصرف الزراعي الرابط بين المنطقة والطريق الرئيسي.

الأهالي قطعوا الطريق بعد تنفيذ وقفات احتجاجية في السابق

ويأتي قطع الطريق من قبل الأهالي بعد تنفيذ عديد من الوقفات الاحتجاجية لنفس المطالب.

وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن بعض المناطق الريفية بأحواز معتمدية نصرالله تعيش حالة من العزلة والتهميش بسبب العطش ورداءة المصارف الزراعية رغم صعوبة التضاريس بالجهة.

قيس سعيد يسابق الزمن لتحسين الأوضاع في تونس

ويتزامن ذلك في وقت تسابق الرئاسة التونسية الزمن لتلبية احتياجات المواطنين، إذ تواجه تونس من فترة أزمات عدة خصوصا في الجوانب المعيشية والخدمية، ما دفع المواطنين للخروج إلى الشارع قرب نهاية يوليو الماضي مطالبين بإسقاط المنظومة السياسية التي كانت تسيطر عليها حركة النهضة الإخوانية.

وأمام تلك الاحتجاجات، اضطر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تفعيل المادة 80 من الدستور التونسي والت تخوله حق اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية عندما يرى أن هناك خطرا ما يهدد البلاد.

وقرر الرئيس التونسي تجميد مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه، كما قرر كذلك إعفاء الحكومة التي كان يترأسها هشام المشيشي، في خطوة لاقت ترحيبا على الصعيد الشعبي.

فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا

في سياق آخر، فتحت الوحدات الأمنية التونسية معبر ذهيبة الحدودي مع ليبيا «رأس جدير»، فيما لايزال مغلقا من الجانب الليبي.

وتتواجد الفرق الأمنية والديوانية والطبية بالمعبر وجاهزة لاستقبال الوافدين إلى تونس، عبر المعبر الذي كان أغلق منذ أشهر لأسباب صحية.