رئيس تونس: لا للتعامل مع اللصوص.. «سأواجه المافيا التي تحكم البلاد»

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يعتزم شن حرب على ما وصفهم «المافيا التي تحكم تونس»، عبر السيطرة في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين، موضحًا أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه، تصب في خدمة هذا الهدف، موجهًا حديثه لمن وصف قراراته الأخيرة بتجميد عمل البرلمان بأنها «انقلاب»، مؤكدًا أن قراراته جاءت بموجب الفصل الـ80 من دستور البلاد.

نسعى لشن حرب على المافيا

وأضاف «سعيد»، خلال كلمه له عرضها تقرير من قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب»، أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شن هذه الحرب على تلك المافيا، موضحًا أنه في تونس هناك نظامان، نظام ظاهري يتجسد في المؤسسات ونظام فعلي يتجسد بالمافيا التي تحكم تونس.

التدابير الاستثنائية التي اتخذها لا تمت إلى الانقلاب بصلة

وتابع: «ثمة أناس يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم»، موضحًا أنه لا للتعامل مع اللصوص، مجددا التأكيد على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل حوالي شهرين لا تمت إلى الانقلاب بصلة، كما يتهمه بذلك خصومه، وقال «مرة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدأوا يتحدثون هذه الأيام عن انقلاب. كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناء على الدستور؟ بناء على الفصل 80 من الدستور؟».

وأردف الرئيس التونسي، أن هذا الفصل يخول رئيس البلاد اتخاذ هذه التدابير عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة، في حين أن اليوم الخطر جاثم على الدولة التونسية.