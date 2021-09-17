محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يفتتحان كنيسة الناصرية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، افتتاح الكنيسة الانجيلية بالناصرية بمركز الفتح بأسيوط، بعد إعادة تشييدها بالكامل ورسامة شيوخ وشمامسة جدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عيد خليفة وكيل مديرية الأوقاف، والقس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، والقس عادل عبد المسيح راعي الكنيسة والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من الشخصيات العامة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وقيادات سنودس النيل الإنجيلي المشيخي.

إزاحة الستار إيذانا بإفتتاح الكنيسة

وبدأت المراسم بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكنيسة ثم السلام الجمهوري أعقبه كلمة الترحيب التي ألقاها الدكتور القس «أندريه زكي»، رئيس الطائفة الإنجيلية وتحدث فيها عن تاريخ الكنيسة التي تم افتتاحها اليوم بعد الانتهاء من إعادة تشييدها بالكامل، مشيرا إلى أن تأسيسها يعود لعام 1943.

القس «أندريه زكي» يشكر محافظ أسيوط

وتابع قائلا: «إن تجمعنا اليوم بوجود محافظ أسيوط وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي هو نموذج حقيقي للعيش المشترك، والذي يؤكد على ارتباطنا بالوطن ارتباطًا عظيمًا ويعكس عمق قيمة المواطنة»، ووجه الشكر للمحافظ وجميع الحضور من القيادات لمشاركتهم فى جميع الفعاليات التي تنظمها الكنيسة مقدما التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بقرية الناصرية بمركز الفتح ولجميع شعب الكنيسة بمحافظة أسيوط بمناسبة افتتاح الكنيسة الإنجيلية، متمنيًا دوام المحبة والسلام لمصرنا الغالية.

المحافظ: الكنيسة منبر لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين

كما وجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ولجميع الحضور بمناسبة افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالناصرية والتي تعتبر منبرا لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية التي تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم ‏التسامح والقضاء على العنف والتطرف والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان، مشيرا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزاً لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري وهو ما نراه جلياً من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

كما شارك بالحضور الشيخ عصام واصف رئيس مجلس شئون الشيوخ ورعاة الكنائس الإنجيلية بأسيوط القساوسة سمير صدقان و باسم عدلي و صموئيل عادل و رفيق ثابت .