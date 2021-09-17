تضامن قنا: صرف 15 مليون جنيه مساعدات للأسر الفقيرة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، عن صرف 15 مليون جنيه مساعدات مختلفة لـ23 ألف و417 أسرة مستفيدة بواقع 117 ألف و85 فردا خلال شهر أغسطس الماضي منها، 15 مليون جنيه للأسر التي شملتها مساعدات الضمان الاجتماعي وبلغ عددها 23 ألف و205 أسر.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حجم المساعدات المنصرفة للأطفال الأيتام 17 ألف و708 جنيهات مقدَّمه لـ 650 طفلا، وبلغ حجم المساعدات الإستثنائية 17 ألف و400 جنيه مقدَّمه لـ 275 حالة ، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية بقيمة 196 ألف و 75 جنيه لضحايا الكوارث والنكبات، والذي بلغ عددهم 27 أسرة بواقع 135 فردا من مستحقي التعويضات .

مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بتقديم الرعاية لأسر المقاتلين بصرف مبلغ 19 ألف و210 جنيهات لـ 209 أسر، بالإضافة إلى تقديم تعويضات مالية بقيمة 6 آلاف جنيه لثلاثة أسر من الشهداء المدنيين، فضلا عن توطين 89 أسرة من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي وصرف مساعدات شهرية لهم بقيمة 3 آلاف و683 جنيها.

وأوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، في البيان، أن المديرية صرفت 95 مليون و439 ألف جنيه لـ 175 ألف و 45 حالة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، فضلا عن منح مبلغ 265 ألف و700جنيه لجمعيتين في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والسيدات بمركزي قوص وفرشوط، مشيرا إلى استمرار دعم مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.