«تضامن قنا» يتدخل لمساعدة أسرتين انهار منزلهم

قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، إن فريق إدارة التضامن بمركز فرشوط، انتقل إلى أسرتين انهار منزلهم، مساء أمس، بإحدى قرى المحافظة لتقديم يد العون والمساعدة.

وأضاف في تصريح له، اليوم، أن مديرية التضامن الاجتماعي لا تتوان عن تقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرا بحالة الأسرتين.

وأعلن محمد عبد الستار، أمين شباب محافظة قنا بحزب مستقبل وطن، موافقة الحزب على توفير 4 أطنان من الأسمنت، و5 آلاف طوبة، للمساهمة في بناء المنزل، وإيواء الأسرة المتضررة.

وأكد أن الموافقة جاءت بعد تقديم طلب للأمين المساعد للحزب بقنا، هشام قدوس، للمساهمة ببعض مواد البناء للمنزل المنهار بقرية الكوم الأحمر، بفرشوط.

وكان أفراد الأسرتين بقرية الكوم الأحمر، بفرشوط، استغاثو باللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم العون لهم إثر انهيار المنزل نظرا لعدم امتلاكهم ما يمكنهم من إعادة بنائه.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، مساء أمس من قسم شرطة مركز فرشوط، بورود بلاغًا بانهيار منزل، مكون من طابقين بالطوب اللبن، بقرية الكوم الأحمر دون إصابات.

وتمكن الأهالي من أنقاذ أسرتين من 9 أفراد قبل الانهيار التام للمنزل بالقرية، وبحسب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال المحافظة، فالمنزل مكون من طابقين ومبني من الطوب اللبن ومسقوف بالجريد والنخيل، تهالكت حوائطه بمرور الزمن مما أدى لانهياره، دون وقوع اصابات؟