الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص هارب من حكم إعدام اشترك وآخرين في إطلاق أعيرة نارية على سيارة نقل أموال تابعة للهيئة القومية للبريد، بطريق الصف الكريمات بدائرة مركز شرطة الصف، ما أدى إلى مقتل قائد السيارة بمنطقة حلوان بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط المتهمين الهاربين والمحكوم عليهم فى القضايا المتنوعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، اختباء «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة- محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد"»، لاشتراكه وآخرين من العناصر الإجرامية الخطرة «سبق ضبطهم» في تكوين تشكيل عصابي، واعتراضهم سيارة نقل أموال تابعة للهيئة القومية للبريد «محل عمله آنذاك» بطريق الصف الكريمات بدائرة مركز شرطة الصف، وإطلاق أعيرة نارية عليها، ما أدى إلى مقتل قائد السيارة بمنطقة حلوان بالقاهرة، وتردده على مدينة العبور بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.