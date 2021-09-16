الداخلية توجه ضربة موجعة لـ«تجار الكيف».. سقوط 22 عنصرا إجراميا في 4 محافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة، خاصةً تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

التشكيل العصابي مكون من 22 عنصرًا إجراميًا

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن «الدقهلية -الغربية - المنوفية - القليوبية»، قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالمجرى المائي لنهر النيل بنطاق محافظات «الدقهلية – الغربية – المنوفية – القليوبية»، واستغلال المجرى المائى لترويج تلك المواد المخدرة من خلال ثلاثة مجموعات، ضمت 22 عنصرا إجراميًا، بينهم 5 محكوم عليهم بالسجن المؤبد وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة «قتل – مخدرات – استعمال قوة».

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المشار إليها ومجموعات من الأمن المركزي.

5 مراكب لتسهيل تجارة المخدرات

وأمكن ضبط المتهمين بـ«12 بندقية آلية - بندقية خرطوش - 6 فرود محلية - 259 طلقة مختلفة الأعيرة - 24 خزينة متنوعة - 62 قطعة سلاح أبيض -50 كجم بانجو - 4 كجم هيروين - 4 كجم حشيش - مبلغ مالي - 68 هاتفا محمولا- 5 مراكب مزودة بمواتير».

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لتأمين نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة وإزالة أوكار المتهمين والتعديات بالمجرى المائي.